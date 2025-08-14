Do niespodziewanej sytuacji doszło przed spotkaniem Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Ten drugi musiał czekać na Prezydenta RP.

– Głównym tematem czwartkowego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem będzie sytuacja na Ukrainie; rozmowa będzie dotyczyła również innych spraw międzynarodowych – mówił w telewizji wPolsce24 rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Donald Tusk pojawił się w Pałacu Prezydenckim punktualnie, w samo południe. Okazało się jednak, że na Karola Nawrockiego przyjdzie mu trochę poczekać. Prezydent nie przywitał szefa rządu przy wejściu.

I po co było Prezydenta wyzywać od alfonsów? Cytować wariata Murańskiego? A teraz trzeba czekać. I nerwy są. pic.twitter.com/qyeePrOxiK — Piotr Woźniak (@Woz_Piotr) August 14, 2025

Tusk zajął więc miejsce przy stole i… czekał. Nawrocki wreszcie wszedł do pokoju i spotkanie się rozpoczęło, o czym informowały profile społecznościowe Kancelarii Prezydenta RP.

Po spotkaniu Prezydenta z Premierem zaplanowany jest briefing prasowy.

