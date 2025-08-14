Przed jednym ze sklepów w Warszawie doszło do brutalnej bijatyki. Pijany 34-letni Ukrainiec uderzył kobietę i ranił mężczyznę niebezpiecznym narzędziem. Stołeczna policja poinformowała, że sprawcy przedstawiono dwa zarzuty.

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek ok godz. 20:00 przy ulicy Okopowej na warszawskiej Woli. Stołeczni policjanci odebrali zawiadomienie o bójce, do jakiej miał dojść przed jednym z tamtejszych sklepów.

Na miejsce zdarzenia wysłano patrol policji. Mundurowi ustalili, że uczestniczyły w nim trzy osoby. Podczas zajścia 34-letni Ukrainiec uderzył 38-letnią kobietę, a także zranił 39-letniego mężczyznę niebezpiecznym narzędziem.

Mężczyzna trafił do szpitala z raną brzucha. Lekarze określają jego rany jako niezagrażające życiu.

Niecałą godzinę później zatrzymano sprawcę. W momencie zatrzymania miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.

Ukrainiec usłyszał dwa zarzuty: naruszenie czynności ciała lub rozstroju zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni oraz naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego poniżej siedmiu dni.

Źr. Interia