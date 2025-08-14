Nietypowa sytuacja podczas konferencji prasowej szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Chodzi o pytanie zadane przez dziennikarkę.

Zdarzenie miało miejsce podczas konferencji prasowej szefa MON. Dziennikarka zadawała pytanie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. – Czy planuje pan konsultacje z „KN” przed wylotem do USA? – zapytała.

Kosiniak-Kamysz mocno się zdziwił. Nie zrozumiał bowiem, kogo na myśli ma dziennikarka posługując się skrótem „KN”. – Z kim planuje konsultacje? – dopytał więc zdumiony minister resortu obrony narodowej.

– Z „KN” – odpowiedziała dziennikarka i na chwilę zawiesiła głos. Dopiero po kilkunastu sekundach dodała: „Z Karolem Nawrockim”. – Myślę, że warto mówić całą frazą – powiedział nadal zaskoczony Kosiniak-Kamysz.

