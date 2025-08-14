Są wyniki najnowszego sondażu, w którym Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Jak postrzegają Prezydenta RP?

Sondaż został przeprowadzony przez Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Respondenci zostali zapytani o to, jak oceniają pierwsze decyzje nowego Prezydenta RP, a było ich już kilka.

Okazuje się, że pozytywnie ocenia je 41% badanych. W tej grupie 19% postrzega je „zdecydowanie dobrze”, z kolei 22% „raczej dobrze”. Negatywną ocenę wystawiło natomiast 30% ankietowanych, przy czym 19% uważa decyzje Prezydenta za „zdecydowanie złe”, a 11% udzieliło odpowiedzi „raczej źle”.

Przeprowadzone badanie dotyczy decyzji, jakie prezydent Karol Nawrocki podjął do dnia 11 sierpnia – sondaż prowadzony był w dniach 9-11 sierpnia. Warto przypomnieć, że jedna z decyzji dotyczyła CPK, czyli przywrócenia projektu do pierwotnej formy, opracowanej jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

W badaniu ujęto także tych, którzy nie mają jeszcze wyrobionej opinii na temat dotychczasowych ruchów Karola Nawrockiego. Ta grupa liczy 29% badanych, a jej przedstawiciele przyznają, że na ten moment nie wiedzą, jak oceniać decyzje Prezydenta.

