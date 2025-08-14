Kolejny potężny pożar hali produkcyjno-magazynowej. Tym razem ogień pojawił się na terenie zakładów w miejscowości Siarzewo (woj. kujawsko-pomorskie), niedaleko Ciechocinka. Wielki słup dymu widać z dużej odległości. Władze apelują do mieszkańców.

Jak informuje Polsat News, pożar hali wybuchł w czwartek po godz. 15:00 w miejscowości Siarzewo (powiat aleksandrowski). St. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, obiekt o wymiarach 10 na 2- metrów służył do składowania półproduktów z tworzyw sztucznych.

Pożar szybko rozszerzył się na pobliskie budynki gospodarcze i zaparkowany przy nich samochód. Na miejscu interweniowało dotąd 25 zastępów Straży Pożarnej, ale niewykluczone, że będzie konieczne dalsze wsparcie.

„Akcja wciąż trwa i może potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin” – dodał st. kpt. Baniecki.

Nad płonącymi zabudowaniami unosi się gęsty czarny dym, który widać z dużej odległości. Burmistrz pobliskiego Ciechocinka Jarosław Jucewicz zaapelował do mieszkańców i turystów, by nie kierowali się w stronę miejskiej plaży leżącej nad Wisłą. Poinformował również o utrudnieniach w ruchu na ulicy Lipnowskiej oraz w rejonie Słońska Górnego.

Źr. Polsat News