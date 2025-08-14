Ambasada Ukrainy w Polsce wydała komunikat ws. dewastacji pomnika Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. Niedawno polskie służby zatrzymały odpowiedzialnego za to 17-latka z Ukrainy.

Policja we współpracy z ABW ustaliły podejrzanego o dewastację pomnika Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. Sprawcą okazał się 17-latek pochodzący z Ukrainy. Sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego 3-miesięcznego aresztu.

Już w dniu zatrzymania, premier Donald Tusk i minister Tomasz Siemoniak twierdzili, że sprawca działał na zleceni służb specjalnych z Rosji.

Teraz do sprawy odniosła się ambasada Ukrainy w Polsce w specjalnym komunikacie. „Ambasada stanowczo potępia wszelkie haniebne działania skierowane przeciwko miejscom pamięci. Uważamy to za prowokację rosyjskich służb specjalnych, mającą na celu wywołanie napięcia między naszymi narodami” – napisano.

„Ukraina konsekwentnie opowiada się za poszanowaniem pamięci historycznej – zarówno naszej, jak i pamięci naszych sąsiadów. Potępiamy wszelkie przejawy wandalizmu i akty nienawiści” – brzmi oświadczenie strony ukraińskiej, które zostało opublikowane na Facebooku.

Źr. dorezczy.pl