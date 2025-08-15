Ambasada Izraela w Polsce zareagowała na antypolski transparent wywieszony podczas meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa. Stanowczo potępiono zachowanie kibiców klubu z Izraela.

Podczas meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa, rozgrywanego w ramach europejskich pucharów, kibice tego pierwszego klubu wywiesili na trybunach skandaliczny transparent. Nazwano w nim Polaków mordercami. Wywołało to gigantyczne oburzenie nad Wisłą. Głos zabrał nawet Karol Nawrocki – Prezydent RP nazwał transparent „skandalicznym”.

Do zdarzenia odniosła się też Ambasada Izraela w Polsce. Jej przedstawiciele wystosowali krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych. Stanowczo potępiono w nim treść, która znalazła się na wywieszonym na stadionie płótnie.

– Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców – napisano.

Ohydne zachowanie niektórych kibiców @mhfootballclub podczas meczu z @Rakow1921 . Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców. — Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) August 14, 2025

– Ustaliłem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim, że jeśli Węgry (mecz był rozgrywany na Węgrzech – przyp. red.) pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski – powiedział z kolei Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ.

Przeczytaj również: