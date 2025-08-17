Kibice Legii Warszawa opublikowali w sieci odpowiedź na bulwersujący transparent izraelskich sympatyków Maccabi Hajfa. Fani polskiego stołecznego klubu przypomnieli jedną z opraw, jakie prezentowali kilkanaście lat temu.

Nie milkną echa skandalu, do jakiego doszło podczas meczu między Maccabi Hajfa a Rakowem Częstochowa (0:2) w Debreczynie. Izraelscy kibice wywiesili skandaliczny transparent pod adresem Polaków z napisem: „Mordercy do 1939”. Znieważono też polską flagę.

Sprawa wywołała powszechne oburzenie. Reagowali zarówno przedstawiciele polskich władz, jak również ambasada Izraela, a nawet ambasador Stanów Zjednoczonych. Również UEFA zapowiedziała wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

Sprawy bez reakcji nie pozostawili również kibice Legii Warszawa. Na swoim profilu „Nieznani Sprawcy” zamieścili zdjęcie z meczu stołecznego klubu z Hapoelem Tel Awiw, który odbył się w 2011 roku. Wówczas na sektorze ultrasów Legii pojawił się transparent z napisem „Jihad Legia” wykonanym czcionką nawiązującą do alfabetu arabskiego.

Wówczas sprawa wywołała oburzenie w Izraelu.

Źr. Sportowe Fakty WP; instagram