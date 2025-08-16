W nocy na deptaku w centrum Szczecina rozegrały się dramatyczne sceny. 29-letni Gruzin nie przeżył obrażeń, jakich doznał podczas bijatyki. Do tej pory policja zatrzymała łącznie. 5 osób. W tej grupie znaleźli się zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy.

„Policja zatrzymała pięć osób w wieku 21-23 lat po sprzeczce, która zakończyła się śmiercią jednego z jej uczestników” – przekazała w sobotę nadkom. Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, cytowana przez radio RMF FM.

Do dantejskich scen doszło nad ranem w rejonie deptaka Bogusława w Szczecinie. Radio RMF FM ustaliło, że źródłem awantury stała się kobieta. Szybko jednak doszło do rękoczynów, które zakończyły się tragicznie.

Podczas bijatyki jeden z zatrzymanych sięgnął po nóż i ugodził oponenta. Choć udzielono mu pomocy medycznej niestety Gruzin zmarł.

Jeden z Polaków został lekko ranny. Zatrzymani to czterech Polaków i Gruzin. To młodzi mężczyźni w wieku od 21 do 23 lat.

Źr. RMF FM