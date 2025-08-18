Zaskakujący początek spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy wręczył przywódcy USA kopertę. Okazuje się, że w środku był list jego żony, Ołeny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w poniedziałek w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów były możliwości zakończenia wojny na Ukrainie, gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz rosyjskich żądań terytorialnych, w tym dotyczących Donbasu i Krymu.

Termin rozmów był nieprzypadkowy. Spotkanie odbyło się zaledwie kilka dni po rozmowach Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Tam także rozważano warianty pokojowe. Trump wspominał nawet, że Ukraina mogłaby zaakceptować niektóre warunki rosyjskie.

Wręczył list podczas spotkania z Trumpem. Zełenski dziękuje jego żonie

Poprzednie spotkanie Zełenskiego w USA zakończyło się fiaskiem. Tym razem, prezydent Ukrainy był wyraźnie lepiej przygotowany. Już na początku swojej wizyty wręczył prezydentowi USA list, którego autorką była jego żona Ołena. List zaadresowano do żony Trumpa, Melanii.

Zełenski podziękował w ten sposób za list żony prezydenta do Władimira Putina dot. uwolnienia porwanych ukraińskich dzieci.

⚡️ Zelenskyy thanked Melania Trump for her letter to Putin and gave President Trump a letter from Ukraine’s First Lady Olena Zelenska for the First Lady. pic.twitter.com/ElihYn0wDk — UNITED24 Media (@United24media) August 18, 2025

