Marco Rubio, sekretarz stanu USA, zabrał głos ws. ewentualnego porozumienia USA-Rosja ws. wojny na Ukrainie. Co się stanie jeśli Rosja nie zgodzi się na stawiane warunki?

Obecnie trwają negocjacje, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wojny na Ukrainie. W tym celu Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem. Przywódcy nie wypracowali ostatecznego porozumienia, jednak wiele wskazuje na to, że rozmowy będą kontynuowane.

Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, które sugerują, że Rosjanie mogą nie zgodzić się na stawiane warunki. Co jeśli faktycznie do tego dojdzie? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć sekretarz stanu USA i bliski współpracownik Donalda Trumpa, czyli Marco Rubio.

Rubio podkreślił, że jeśli porozumienie nie zostanie zawarte Amerykanie nie będą mieli wyjścia. – Jeśli te wysiłki nie przyniosą efektu, będą musiały nastąpić dodatkowe konsekwencje dla Rosji. Ale próbujemy tego uniknąć, dążąc do zawarcia porozumienia pokojowego – powiedział Rubio na antenie telewizji ABC News.

Rubio wskazuje też, że do pokoju dojdzie wtedy, gdy na ustępstwa pójdą obie strony, a nie tylko jedna. – Nie można osiągnąć porozumienia pokojowego, jeśli tylko jedna strona ustępuje. To nie jest kapitulacja, więc obie strony muszą się zgodzić na kompromisy – powiedział. – Chcemy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, prezydent podejmie dalsze kroki – dodał.

Przeczytaj również: