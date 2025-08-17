Steve Witkoff, doradca Donalda Trumpa, ujawnia kulisy ustaleń amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem. Chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie.

Świat cały czas żyje spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina, do którego doszło kilka dni temu na Alasce. Przywódcy rozmawiali rzecz jasna o wojnie na Ukrainie oraz jej możliwym zakończeniu. Niedawno głos w tej sprawie zabrał Steve Witkoff, doradca amerykańskiego prezydenta.

Witkoff ujawnił, na co zgodził się Putin w rozmowie z Trumpem. – Uzgodniliśmy solidne gwarancje bezpieczeństwa, które określiłbym jako przełomowe – powiedział Witkoff w rozmowie z CNN i dodał, że mowa o gwarancjach, dla których wzorem byłby artykuł 5 NATO.

Bliski współpracownik Trumpa oznajmił też, że Putin miał zgodzić się na „ustanowienie prawnego zobowiązania”, które zakłada, że Rosja nie wkroczy na żadne terytorium na Ukrainie ani nigdzie indziej w Europie. – Rosjanie poczynili też pewne ustępstwa przy stole negocjacyjnym w odniesieniu do wszystkich pięciu regionów (na Ukrainie – przyp. red.) – dodał.

Witkoff zaznacza, że ustalenia poczynione w rozmowie Trumpa z Putinem być może nie są jeszcze wystarczające do zawarcia porozumienia, jednak oba państwa „są na takiej ścieżce po raz pierwszy”. – Widzimy ustępstwa w większym stopniu niż w przeszłości – powiedział nawiązując do postawy Rosji.

