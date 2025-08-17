Tragiczne informacje znad Morza Bałtyckiego. W miejscowości Szutowo zginęła 69-letnia kobieta. Do dramatu doszło pomimo tego, że woda sięgała jej do pasa.

O tragicznym zdarzeniu poinformował facebookowy profil „Żuławy TV”. W treści posłużono się relacją przedstawioną przez oficer prasową Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim mł. asp. Karolinę Figiel.

Funkcjonariuszka przekazała, że w niedzielnym poranek kobieta spacerowała w płytkiej morskiej wodzie, która sięgała jej zaledwie do pasa. Pomimo tego i tak doszło do tragedii. W efekcie kobieta niestety straciła życie.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 69-letnią kobietę najprawdopodobniej porwała fala i prądy wsteczne. Została wyciągnięta z morza przez świadków zdarzenia, którzy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie czynności te przejęły służby ratunkowe. Na miejsce wezwano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – napisano.

Kobieta zmarła po 40 minutach. Wcześniej prowadzono intensywną reanimację. Lekarz stwierdził zgon. Policjanci pod nadzorem prokuratora zajmują się wyjaśnianiem okoliczności tej tragedii.

