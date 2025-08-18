W poniedziałek odbędą się rozmowy, które mogą zakończyć wojnę na Ukrainie. Na godziny przed tym wydarzeniem Donald Trump publicznie zwrócił się wprost do Wołodymyra Zełenskiego. Stwierdził, iż to on dysponuje możliwością zakończenia konfliktu.

Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych swój wpis na kilkanaście godzin przed wizytą w USA Zełenskiego i europejskich liderów. W piątek na Alasce odbyło się z kolei spotkanie amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem.

„Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę” – napisał Trump w mediach społecznościowych. Dalej prezydent USA przedstawił warunki, na jakich mogłoby dojść do rozejmu.

„Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie danego przez Obamę Krymu (12 lat temu, bez jednego wystrzału!) i żadnego wchodzenia do NATO przez Ukrainę. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!!” – napisał Trump.

W innym z postów Trump zapowiedział, że poniedziałek będzie „wielkim dniem w Białym Domu”. „Nigdy nie gościłem tak wielu europejskich przywódców jednocześnie. To wielki zaszczyt” – przekazał.

Spotkanie odbędzie się o godz. 13:00 czasu lokalnego (19:00 czasu polskiego). Początkowo Trump porozmawia z samym Zełenskim. Następnie do spotkania dołączą europejscy przywódcy.

Źr. Interia