Berlin zmaga się z potężnym blackoutem. Prąd stopniowo jest przywracany, ale wciąż tysiące gospodarstw domowych nie ma do niego dostępu. Tymczasem pojawił się wątek możliwego sabotażu. Służby otrzymały list, którego autor przyznał się do podpalenia kabli.

Prąd powrócił do 7 tys. gospodarstw domowych w południowo-zachodniej części Berlina po awarii, która dotknęła w sumie 45 tys. domów i 2,2 tys. przedsiębiorstw – informuje Wirtualna Polska, powołująca się na niemieckie media.

Operator sieci, Stromnetz Berlin, poinformował, że pełne przywrócenie zasilania może potrwać aż do czwartku do godzin popołudniowych. Brak prądu oznacza również brak ogrzewania dla wielu mieszkańców stolicy Niemiec.

Awarię spowodował pożar kabli nad Kanałem Teltow. Służby nie wykluczają, że mogło dojść do aktu sabotażu. Co więcej, wskazuje na to również list, jaki otrzymały służby. Autor przyznaje się w nim do celowego podpalenia kabli. Policja bada autentyczność tego listu.

„Sprawdzamy możliwość działania z premedytacją” – powiedziała rzeczniczka Franziski Giffey, berlińskiej senator ds. gospodarczych. Jej zdaniem mogło dojść do „potencjalnego aktu sabotażu”. „Sprawa jest badana przez policję” – zapewniła.

Przeczytaj również:

Źr. WP