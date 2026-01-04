Nicolas Maduro trafił już do aresztu na nowojorskim Brooklynie. Tymczasem DEA opublikowała nowe zdjęcia i nagrania byłego dyktatora, na których widzimy go w klapach i w bluzie.
Po schwytaniu Maduro przez specjalną jednostkę Delta Force przekazano go amerykańskim służbom antynarkotykowym. Następnie zabrano go na pokładzie samolotu do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Nowego Jorku. W tamtejszym areszcie zaczeka na przedstawienie mu zarzutów.
Tymczasem funkcjonariusze antynarkotykowej agencji DEA opublikowali kolejne materiały ukazujące byłego dyktatora Wenezueli. Na jednym ze zdjęć widzimy Maduro siedzącego w otoczeniu agentów DEA. Ubrany był w niebieską bluzę i klapki. Na innym materiale widzimy go idącego korytarzem w towarzystwie agentów DEA.
Przesłuchanie Maduro przed sądem nastąpi 5 stycznia.
Nicolas Maduro ma być oskarżony o udział w zmowie związanej z narkoterroryzmem. Zarzuty dotyczą także jego żony i trzech innych osób. „Maduro jest podejrzany o wieloletnie przemyt kokainy do USA, współpracując z organizacjami terrorystycznymi” – podkreślają amerykańskie służby, cytowane przez WP. Grozi mu nawet 30 lat więzienia lub dożywocie.
Źr. WP