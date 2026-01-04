Chiny wydały kolejny komunikat po uderzeniu USA w Wenezuelę i pojmaniu tamtejszego prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony. Chińczycy wystosowali do władz Stanów Zjednoczonych specjalne żądania.

Chińska dyplomacja wydała kolejne oficjalne oświadczenie opublikowane na stronie resortu. Chiny po raz kolejny wyraziły poważne zaniepokojenie przymusowym zatrzymaniem i deportacją prezydenta Maduro i jego żony.

„Działania USA wyraźnie naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków międzynarodowych, a także cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych” – napisano w stanowisku.

Pojawiły się też żądania. „Chiny wzywają Stany Zjednoczone do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego prezydenta Maduro i jego żony, natychmiastowego uwolnienia prezydenta Maduro i jego żony, zaprzestania działań zmierzających do obalenia reżimu wenezuelskiego oraz rozwiązania problemu poprzez dialog i negocjacje” – czytamy oświadczeniu.

Przypomnijmy, Nicolas Maduro podczas ataku USA na Wenezuelę został pojmany przez wojska specjalne. Następnie zabrano go samolotem do Nowego Jorku. W tamtejszym areszcie zaczeka na postawienie zarzutów i proces.

Źr. dorzeczy.pl