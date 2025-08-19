Donald Trump w rozmowie z Fox News mówił o ostatnich rozmowach pokojowych. Spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami określił jako”bardzo dobry, wczesny krok”.

Trump potwierdził, że po spotkaniu z Zełenskim i europejskimi przywódcami zadzwonił do Putina, aby omówić kwestię kolejnego spotkania. Mieliby w nim wziąć udział obydwaj przywódcy zarówno Rosji, jak i Ukrainy.

„Myślę, że Putin jest tym zmęczony. Myślę, że wszyscy są tym zmęczeni. Ale kto wie? Dowiemy się tego o Putinie w ciągu kilku najbliższych tygodni. I zobaczymy, czym to wszystko się zakończy” – mówił Trump.

Prezydent USA nie wyklucza, że Putin może wcale nie dążyć do pokoju. „Mam z przywódcą Rosji Władimirem Putinem dobre relacje, ale to się liczy wtedy, jeśli uda się załatwić tę sprawę. W przeciwnym razie nie obchodzą mnie te relacje” – skwitował Trump.

„Mam nadzieję, że prezydent Putin zachowa się dobrze. Jeśli nie, będzie ciężka sytuacja – dodał.

Źr. RMF FM