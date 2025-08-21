Donald Trump opublikował tajemniczy wpis dotyczący wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych porównał konflikt do rozgrywki sportowej i ocenił, że nie można wyłącznie się bronić. Żeby wygrać trzeba zaatakować.

Choć trwają rozmowy pokojowe, to Rosja nie zaprzestaje ataków. Minionej nocy przeprowadziła największy atak w tym miesiącu. Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 574 drony i 40 rakiet. Jedna z rakiet trafiła w fabrykę elektroniki.

Tymczasem Trump opublikował w mediach społecznościowych tajemniczy wpis porównujący trwającą wojnę do rozgrywki sportowej. „Bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe, jest wygrać wojnę bez ataku na kraj najeźdźcy. To tak, jakby świetna drużyna sportowa miała fantastyczną obronę, ale nie mogła grać w ataku. Nie ma szans na zwycięstwo! Tak samo jest z Ukrainą i Rosją” – napisał.

„Nieuczciwy i rażąco niekompetentny Joe Biden nie pozwolił Ukrainie walczyć, tylko się bronić. Jak to się skończyło? Niezależnie od tego, jest to wojna, która nigdy nie miałaby miejsca, gdybym był prezydentem – zero szans” – stwierdził Trump. „Przed nami ciekawe czasy” – podsumował.

Źr. dorzeczy.pl