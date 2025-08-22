Niepokojące doniesienia niemieckiego dziennika „Bild”. Gazeta podaje, że Rosja kontynuuje budowę tajemniczego obiektu znajdującego się zaledwie 25 km od granicy z Polską.

„Bild” informuje, że zdjęcia satelitarne potwierdzają, że Rosja kontynuuje budowę obiektu, który znajduje się ok. 25 kilometrów od granicy z Polską, w obwodzie królewieckim. Czym jest owa budowla?

Zdaniem dziennikarzy chodzi o antenę, która docelowo pozwoli zbierać dane wywiadowcze o państwach NATO. – Podobne obiekty znane z czasów zimnej wojny mają zasięg tysięcy kilometrów – podaje niemiecki dziennik w swoim artykule na ten temat.

Lokalizacja budowli została określona jako okolice miasta Czerniachowsk w kontrolowanym przez Rosję obwodzie królewieckim. Wiadomo również, że niedaleko powstającej instalacji znajduje się baza rosyjskiej marynarki wojennej.

Tajemnicza budowla Rosji w obwodzie królewieckim

– Prace nad obiektem rozpoczęły się w marcu 2023 r. Od tego czasu Rosjanie przeprowadzili szereg prac: przekopali ziemię, wycięli las oraz zbudowali ogrodzenia. W ubiegłym roku wybudowali drogi prowadzące do instalacji. Na zdjęciach widać także tereny najprawdopodobniej przygotowane pod budowę budynków – informuje „Bild”.

NEW: Russia is building a massive Circularly Disposed Antenna Array (CDAA) near Chernyakhovsk Kaliningrad, 25 km from NATO. Modeled on Cold War Wullenweber arrays, it aims for long-range radio signal detection tracking military communications, radar, and submarine transmissions.… pic.twitter.com/nEfn5mPHMJ — GeoInsider (@InsiderGeo) August 20, 2025

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami teren budowy otoczony jest murem, a dostęp do niego, dla przeciętnego zjadacza chleba, jest niemożliwy. Widoczne są również wykopy pod maszty antenowe, co potwierdzałoby tezy o instalacji przeznaczonej pod działalność wywiadowczą.

