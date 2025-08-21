Takiego obrotu spraw podczas wywiadu Roberta Mazurka z Pawłem Szefernakerem widzowie się nie spodziewali. W trakcie transmisji do studia zadzwonił prezydent Karol Nawrocki. – Dobry wieczór, Karol z Gdańska– zażartował na początku.
W czwartek wieczorem na Kanale ZERO odbywała się transmisja rozmowy Roberta Mazurka z Szefem Gabinetu Prezydenta RP Pawłem Szefernakerem. W pewnym momencie dyskusja przybrała nieoczekiwany obrót. Wszystko przez telefon…
Prezydent zadzwonił do programu na żywo: Dobry wieczór, Karol z Gdańska
Do studia dodzwonił się… prezydent Karol Nawrocki. – Dobry wieczór, Karol z Gdańska – powiedział na początku. – Wykonujący obowiązki wobec państwa polskiego z wielką przyjemnością i zaszczytem w Warszawie – dodał.
– Co za ustawka… Dzień dobry panie prezydencie – odpowiedział rozbawiony sytuacją Robert Mazurek.
– Łatwiej się dodzwonić do Kanału Zero niż do własnego ministra, niezastąpionego szefa gabinetu swojego. […] Dzwonię z pozdrowieniami dla pana redaktora, dla mojego ministra – odpowiedział prezydent.
Podczas późniejszej rozmowy prezydent Nawrocki zapowiedział, że pojawi się niebawem osobiście w Kanale ZERO.