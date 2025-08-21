Takiego obrotu spraw podczas wywiadu Roberta Mazurka z Pawłem Szefernakerem widzowie się nie spodziewali. W trakcie transmisji do studia zadzwonił prezydent Karol Nawrocki. – Dobry wieczór, Karol z Gdańska– zażartował na początku.

W czwartek wieczorem na Kanale ZERO odbywała się transmisja rozmowy Roberta Mazurka z Szefem Gabinetu Prezydenta RP Pawłem Szefernakerem. W pewnym momencie dyskusja przybrała nieoczekiwany obrót. Wszystko przez telefon…

Prezydent zadzwonił do programu na żywo: Dobry wieczór, Karol z Gdańska

Do studia dodzwonił się… prezydent Karol Nawrocki. – Dobry wieczór, Karol z Gdańska – powiedział na początku. – Wykonujący obowiązki wobec państwa polskiego z wielką przyjemnością i zaszczytem w Warszawie – dodał.

– Co za ustawka… Dzień dobry panie prezydencie – odpowiedział rozbawiony sytuacją Robert Mazurek.

– Łatwiej się dodzwonić do Kanału Zero niż do własnego ministra, niezastąpionego szefa gabinetu swojego. […] Dzwonię z pozdrowieniami dla pana redaktora, dla mojego ministra – odpowiedział prezydent.

Podczas późniejszej rozmowy prezydent Nawrocki zapowiedział, że pojawi się niebawem osobiście w Kanale ZERO.

Do studia Kanału Zero dodzwonił się niejaki „Karol z Gdańska, wykonujący obowiązki wobec Państwa Polskiego” ⤵️ pic.twitter.com/S3riwvAezP — OficjalneZero (@OficjalneZero) August 21, 2025

Do Kanału Zero dodzwonił się Karol z Gdańska.😍😍😍🔥



Absolutny sztos Szanowni Państwo. 😎

Cc.@szefernaker @NawrockiKn pic.twitter.com/KfCFO2LgUE — Jowita #Nawrocki2025 (@Jowita_W_) August 21, 2025

Do Kanału Zero podczas rozmowy z Pawłem Szefernakerem zadzwonił Karol z Gdańska…



czyli Karol Nawrocki, Prezydent RP.



Mazurek: "Nie no, to faktycznie on?"

Nawrocki: "Paweł, potwierdź!"

Szefernaker: "Faktycznie, Prezydent się do mnie dobijał, ale nie zauważyłem".



xDDDDDDDD pic.twitter.com/pm9S7lplZK — Max Hübner (@HubnerrMax) August 21, 2025

Prezydent Nawrocki dzwoniący do K0, to naprawdę giga wholesome moment.



Jak widać do Pawła Szefernaker PKN ma łatwiej się dodzwonić przez K0 niż na jego prywatny numer xD



Tylko ten początek znowu może Giertych wykorzystać, co byłoby hitem xDD pic.twitter.com/gKfIX10g9t — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) August 21, 2025

