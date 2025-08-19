Najnowszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, w którym sprawdzono ocenę Polaków na temat rządu Donalda Tuska, to dla niego fatalne wieści. Badanie skomentował prezes OGB, który uważa, że przy obecnej tendencji pomóc rządowi może „już chyba tylko cud”.

Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazuje, że negatywne oceny rządu Donalda Tuska wzrosły w ostatnim miesiącu aż do 55,6 proc. Zaledwie w ciągu jednego miesiąca wzrosły one aż o 5,2 pkt. proc.

Z drugiej strony, pozytywnie rząd ocenia zaledwie 23,5 proc. ankietowanych. To mniej o 2,5 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał sondaż przed miesiącem.

Wyniki skomentował szef OGB Łukasz Pawłowski. „W kwietniu 2024, tuż przed wyborami samorządowymi, rząd Donalda Tuska był u nas na -4 (więcej przeciwników niż zwolenników), dziś jest na -32! To wszystko już po rekonstrukcji, po powołaniu rzecznika, a mamy najniższe notowania w naszych badaniach” – zauważył Pawłowski.

„Tu już się nic nie wydarzy, nawet wśród wyborców KO oceny pozytywne o rządzie wygłasza najmniej wyborców tej partii w historii. Wśród wyborców pozostałych partii koalicyjnych oceny pozytywne nie przekraczają 1/3, choć próba nie jest zbyt duża, bo ci koalicjanci to są już poniżej progu (a nie mamy nawet połowy kadencji)” – dodał Pawłowski w swoim wpisie w serwisie X.

„Co będzie jak zaczną się realne problemy i wydatki z posłaniem dzieci do szkoły, gdy będzie trzeba płacić za ogrzewanie. Jeśli obecna większość na coś realnie jeszcze czeka, to jest to chyba już tylko cud” – podsumował sondaż.

