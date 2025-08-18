Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego udaremniła działania dywersyjne i sabotaż. 27-letni Białorusin przygotowywał się do podpalenia dużej hali na terenie województwa lubelskiego. Wiadomo również, że przekazywał informacje obcemu wywiadowi.

Białorusin wpadł w ręce funkcjonariuszy lubelskiego oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymania dokonano na ternie Warszawy. Z ich ustaleń wynika, że przygotowywał się do podpalenia jednego z magazynów na terenie województwa lubelskiego.

Białorusin zbierał dane o magazynie w województwie lubelskim. Filmował go i fotografował, a następnie materiał ten przekazał przedstawicielom obcego wywiadu. „Na podstawie dostarczonego materiału dowodowego (w tym niejawnego) prokurator z lubelskiego pionu PZ PK przedstawił Vitalijowi S. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego” – poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jak informuje radio RMF FM, zatrzymany Białorusin przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył również wyjaśnienia w tej sprawie.

27-latek poczeka na rozprawę sądową w areszcie. Za zarzucany mu czyny grozi nawet 8 lat więzienia.

Źr. RMF FM