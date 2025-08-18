Od wielu tygodni trwają ostre tarcia w koalicji rządzącej. Z ustaleń dziennikarza „Sieci” Stanisława Janeckiego wynika, iż Szymon Hołownia może doprowadzić do sensacyjnego zwrotu w polityce. Trwają rozmowy dotyczące możliwej zmiany koalicji.

Co najmniej od wyborów prezydenckich w koalicji rządzącej panuje napięta atmosfera pomiędzy koalicjantami. Oliwy do ognia dolała najnowsza afera z KPO, za którą Donald Tusk obwinia minister Pełczyńską-Nałęcz z Polski 2050.

Jak się okazuje, to może być dopiero początek jeszcze bardziej sensacyjnych wydarzeń. Dziennikarz Stanisław Janecki na łamach „Sieci” informuje, że z jego ustaleń wynika, że może dojść do gruntownej zmiany ekipy rządzącej.

„Wbrew zaprzeczeniom od kilku miesięcy toczą się rozmowy o zmianie układu rządzącego, czyli odsunięciu Koalicji Obywatelskiej (KO) i Donalda Tuska od władzy” – pisze Janecki. Kto miałby stworzyć nową koalicję? PiS, Konfederacja i Polska 2050 „przy ewentualnej neutralności PSL lub jego warunkowym wsparciu w konkretnych sprawach” – dowodzi Janecki.

„Tyle tylko, że mniejsze partie boją się takiego rozwiązania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Ale maszyna zmian ruszyła” – dodał.

Źr. wPolityce.pl; „Sieci”