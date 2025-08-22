Krzysztof Miklas, znany komentator sportowy, zamieścił wpis po śmierci Stanisława Soyki. Komentatorzy są oburzeni jego treścią.

Nagła śmierć Stanisława Soyki wstrząsnęła całą Polską. Artysta zmarł w dniu, w którym miał wystąpić podczas finału Top of the Top Festival w Sopocie, który ostatecznie przerwano. Widzowie byli w szoku.

Po śmierci Soyki w sieci zaroiło się od komentarzy. W większości były to kondolencje i wyrazy współczucia. Na wpis w innym tonie zdecydował się jednak Krzysztof Miklas, znany komentator sportowy kojarzony m.in. z relacjonowania skoków narciarskich na antenie Telewizji Polskiej.

Wpis Miklasa został uznany za szokujący i niestosowny. Wielu komentatorów było oburzonych treścią publikacji zamieszczonej w mediach społecznościowych, a dokładniej w serwisie „X”.

– Wiemy, w jakich okolicznościach zmarł Stanisław Soyka. Nagle upadł, szybko zabrali go do szpitala – Być może fakt, że ś.p. Stanisław Soyka (Panie, świeć nad duszą tego Wybitnego Artysty) miał wystąpić w TVN był dla jego serca zbyt wielkim wstrząsem – napisał Miklas. Pod wpisem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Internauci sugerowali Miklasowi, aby skasował tweeta. Nazywali go też „obrzydliwym”.

Wiemy, w jakich okolicznościach zmarł Stanisław Sojka. Nagle upadł, szybko zabrali go do szpitala https://t.co/c4holkjqiX Być może fakt, że ś.p. Stanisław Soyka (Panie, świeć nad duszą tego Wybitnego Artysty) miał wystąpić w TVN był Jego serca zbyt wielkim wstrząsem. — Krzysztof Miklas (@MiklasKrzysztof) August 22, 2025

