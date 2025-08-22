Niemcy zachęcają swoich rodaków do przyjazdu do Szczecina w celach turystycznych. Mają jednak dla nich jedno ostrzeżenie.

Do przyjazdu do Szczecina Niemców zachęca serwis t-online.de. Dziennikarz wskazują na szereg atrakcji, które czekają na turystów. Przypominają też, że Szczecin w przeszłości… należał do Niemiec. Zmieniło się to po 1945 roku, gdy miasto zostało przyznane Polsce na bazie ustaleń z konferencji poczdamskiej.

– Warto zobaczyć na przykład Bramę Berlińską i Bramę Królewską, które powstały w latach 20. XVIII wieku, kiedy Prusy zamieniły miasto w twierdzę. Również wart odwiedzenia jest rejon wokół Muzeum Narodowego, które leży bezpośrednio nad Odrą – zachęcają swoich rodaków autorzy artykułu polecającego przyjazd do Szczecina.

Niemcy przypominają, że Polska to kraj pierogów. Nie inaczej jest w Szczecinie, gdzie można je zjeść pod wieloma postaciami. W tym m.in. z mięsem czy w formule wegańskiej lub wegetariańskiej. Doceniają też klimat panujący w lokalnych gospodach. – Naprawdę treściwie robi się w wielu gospodach miasta. Dużo piwa, dużo mięsa, dużo kiszonej kapusty – czytamy.

Przed jedną rzeczą autorzy artykułu swoich rodaków jednak ostrzegają. Chodzi o… zabieranie alkoholu na wynos. Coś, co w Niemczech bywa praktykowane, w Polsce jest zakazane. – Kto jednak zachowuje się jak w Berlinie i pozwala sobie na piwo „na drogę” podczas spaceru po mieście, powinien lepiej uważać albo od razu z tego zrezygnować. Konsumpcja alkoholu na ulicy jest w Szczecinie zakazana – zauważają Niemcy.

