Premier Izraela Benjamin Netanjahu odniósł się do krążących w sieci pogłosek o swojej rzekomej śmierci. W internecie pojawiły się doniesienia sugerujące, że polityk miał zginąć lub zostać ciężko ranny w wyniku działań zbrojnych. Informacje te szybko zaczęły rozprzestrzeniać się w mediach społecznościowych.

Szef izraelskiego rządu postanowił zareagować na te spekulacje i opublikował nagranie, które – jak podkreślono – zostało zarejestrowane w kawiarni w pobliżu Jerozolimy. Na filmie polityk w żartobliwy sposób odnosi się do plotek i pokazuje, że nic mu się nie stało.

Na nagraniu Netanjahu zamawia kawę i żartuje z pogłosek o swojej śmierci. W pewnym momencie odnosi się bezpośrednio do krążących w sieci informacji, podkreślając, że są one nieprawdziwe. Nagranie zostało udostępnione w mediach społecznościowych, aby przeciąć pojawiające się spekulacje.

Plotki o śmierci premiera pojawiły się w czasie rosnących napięć w regionie i trwającego konfliktu z Iranem. W sieci pojawiały się także różnego rodzaju materiały wideo oraz wpisy sugerujące, że polityk miał zginąć w wyniku ataku lub że nagrania z jego udziałem zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Publikacja nagrania przez samego premiera miała rozwiać wątpliwości i pokazać, że informacje o jego śmierci są jedynie dezinformacją. Mimo to w części internetowych społeczności wciąż pojawiają się kolejne spekulacje na temat autentyczności materiałów.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

