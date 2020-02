Bonus RPK od wielu tygodni przebywa za kratkami i wiele wskazuje na to, że spędzi tam ponad 5 lat. Raper wciąż jednak walczy o wolność, w sieci powstała między innymi petycja do prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz artysta przekazał do fanów wiadomość z więzienia.

Bonus RPK został skazany za handel narkotykami na pięć i pół roku pozbawienia wolności. W zakładzie karnym miał stawić się 2 września, jednak wówczas w więzieniu się nie pojawił. W październiku sąd odrzucił wniosek rapera o odroczenie kary ze względów zdrowotnych. Kasacja wyroku została już złożona do Sądu Najwyższego, również w Kancelarii Prezydenta znajduje się prośba o jego ułaskawienie.

W połowie listopada partnerka Bonusa poinformowała, że raper został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. W sieci powstała petycja do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie, sygnowana hasłem „Bezprawnym Osadzeniem Niewinnego Upadła Sprawiedliwość”. Do tej pory podpisało ją ponad 102 tysiące osób.

Teraz Bonus RPK przekazał wiadomość do bliskich i fanów, w której podziękował za wsparcie. „Siemanko ludzie, z tej strony Bonus RPK. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o mnie i wspierają w niedoli. Dziękuję moim bliskim, rodzinie i przyjaciołom, stowarzyszeniu Przeciw Bezprawiu, wszystkim artystom i twórcom oraz moim fanom, bo dzięki wam czuję, że nie jestem sam. Trzymajcie kciuki za pozytywne zakończenie mojej sprawy, za ułaskawienie i kasację. Jeśli Bóg pozwoli, niebawem znów zasmakuję wolności. Tymczasem będę kończył. Pozdrawiam was serdecznie, przesyłam wyrazy szacunku i poważania. Elo” – powiedział.

Źr.: Instagram/bonusrpk_official