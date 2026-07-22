W przypadku wygranych przez PiS wyborów Przemysław Czarnek nie zostanie premierem? Taką sensacyjną informację podał dziennikarz Kanału Zero Robert Mazurek. Padło nawet konkretne nazwisko następcy. PiS wydał komunikat.

Robert Mazurek z Kanału Zero poinformował w środę, iż dowiedział się, że w przypadku wyborów wygranych przez PiS nowym premierem zostanie Zbigniew Bogucki. Do tej pory w roli oficjalnego kandydata tej partii na szefa rządu występował Przemysław Czarnek. Czyżby szykowała się zmiana na ostatniej prostej?

„Wszystko wygląda na dogadane, bo decyzję podjął osobiście Jarosław Kaczyński. Rozmawiał o tym ze Zbigniewem Boguckim, który się zgodził, a wszystkiemu pobłogosławił Karol Nawrocki” – stwierdził w Kanale Zero dziennikarz Robert Mazurek. Dziennikarz powołał się na własne źródła.

„To informacja nieoficjalna, ale pewna” – podkreślił Mazurek.

Szybko pojawiła się reakcja PiS. „Panie Mazurek, zachęcam do tego, aby w swojej działalności opierać się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi” – pisze w mediach społecznościowych Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

„Kandydatem na premiera PiS jest prof. Przemysław Czarnek i jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach zostanie premierem RP. Scenariusz przez Pana spinowany nie jest w ogóle rozważany. Fakty i tylko fakty!” – dodał.

Panie @wina_Mazurka zachęcam do tego, aby w swojej działalności opierać się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi 😉 Kandydatem na premiera @pisorgpl jest prof. @CzarnekP i jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach zostanie… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 22, 2026

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Źr. X; Polsat News; Interia