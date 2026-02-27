Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i poseł PiS Marek Suski stali się uczestnikami ostrego spięcia w Sejmie.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań. „Panie marszałku, chociaż może bardziej pasowałoby towarzyszu marszałku. Przecież pan marszałek się nie wypiera, że był w PZPR” – zaczął Suski.

„Precz z komuną!” – natychmiast zadrwił Czarzasty. Suski podłapał i nie odpuścił. „Precz z komuną!” – powtórzył za Czarzastym. „Ponieważ nie byłem w PZPR, więc pozostanę przy marszałku” – dodał poseł PiS.

„Jak by pan był, to ja bym wystąpił” – odgryzł się Czarzasty.

„Nie słyszę, co pan bełkocze, bo ma pan słabą dykcją” – odparł poseł Marek Suski.

Na sali plenarnej było słychać krzyki i śmiechy podczas tej wymiany zdań

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; X