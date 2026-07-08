Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Deklaracja padła podczas środowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Trump przekazał, że jednym z tematów rozmów z ukraińskim przywódcą była dalsza współpraca w zakresie obronności. Jak zaznaczył, Stany Zjednoczone są gotowe umożliwić Ukrainie samodzielną produkcję rakiet do systemów Patriot.

– Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne – powiedział Donald Trump, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego.

Amerykański prezydent dodał, że dzięki temu Ukraina będzie mogła w większym stopniu uniezależnić się od zagranicznych dostaw uzbrojenia. – W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: „Zróbcie je sami” – stwierdził.

Trump odniósł się także do ukraińskich ataków prowadzonych na terytorium Rosji. Ocenił, że działania te stanowią element eskalacji konfliktu, jednak jednocześnie mogą przyczynić się do jego zakończenia.

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