Podczas szczytu NATO doszło do rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. W jej trakcie amerykański prezydent zaczął mówić o Polsce.

W trakcie rozmowy Donald Trump złożył deklarację dotyczącą rakiet Patriot. – Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne – powiedział Donald Trump, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego.

Amerykański prezydent dodał, że dzięki temu Ukraina będzie mogła w większym stopniu uniezależnić się od zagranicznych dostaw uzbrojenia. – W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: „Zróbcie je sami” – stwierdził.

Co ciekawe, podczas rozmowy nawiązano również do Polski. Zrobił to amerykański prezydent. – Macie sporo ludzi w Polsce. Wspaniały kraj z wielkim prezydentem. Miałem przyjemność go wesprzeć i robi świetną robotę. Dużo ludzi do was wróci jak to się skończy – powiedział Trump.

Trump postawił do pionu Zelenskiego ws. Polski i nie mógł się powstrzymać, by nie wspomnieć Nawrockiego.



"Macie sporo ludzi w Polsce. Wspaniały kraj z wielkim prezydentem. Miałem przyjemność go wesprzeć i robi świetną robotę. Dużo ludzi do was wróci jak to się skończy".



Piękne. pic.twitter.com/PZuohIQ6nI — Max Hübner (@HubnerrMax) July 8, 2026

Słowa amerykańskiego prezydenta padły w momencie, w którym Polska i Ukraina toczą spór na tle polityki historycznej. Chodzi o liczne nawiązania Ukraińców do Stepana Bandery, który w Polsce uważany jest za osobę inspirującą do ludobójstwa na Wołyniu w 1943 roku.

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