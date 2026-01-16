Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił utworzenie Rady Pokoju, która ma nadzorować nowe władze Strefy Gazy. Na czele nowego organu stanie osobiście prezydent USA. Porozumienie zakłada też demilitaryzację Hamasu.

Trump przekazał informację w mediach społecznościowych. „To wielki zaszczyt móc ogłosić powstanie Rady Pokoju. Jej członkowie zostaną ogłoszeni niedługo, ale mogę z pewnością powiedzieć, że jest to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek i gdziekolwiek powstała” – napisał.

Prezydent poinformował, że tym samym rozpoczyna się drugi etap planu pokojowego dla Strefy Gazy. Trump jako przewodniczący Rady poparł nowe, lokalne władze w enklawie – Narodowy Komitet Administracji Strefy Gazy, który tworzą – jak to określił – „palestyńscy technokraci”. „Ci palestyńscy przywódcy są niezłomnie oddani idei pokojowej przyszłości!” – zapewnił.

Trump zapowiedział również niedługą pełną demilitaryzację Hamasu. „Przy wsparciu Egiptu, Turcji i Kataru zapewnimy kompleksowe porozumienie demilitaryzacyjne z Hamasem, obejmujące oddanie każdej broni i demontaż każdego tunelu. Hamas musi natychmiast wywiązać się ze swoich zobowiązań” – napisał.

„Jak już mówiłem, mogą to zrobić w sposób łatwy lub trudny. Mieszkańcy Gazy cierpieli już wystarczająco długo. Przyszedł już czas” – napisał prezydent USA.

Źr. Interia