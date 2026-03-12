Donald Tusk odpowiada na orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Ten drugi zapowiedział bowiem weto ws. ustawy SAFE.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w wieczornym orędziu decyzję dotyczącą ustawy wdrażającej w Polsce unijny mechanizm SAFE. Głowa państwa poinformowała, że nie podpisze przyjętych przepisów, zapowiadając ich zawetowanie.

Nawrocki zwrócił uwagę, że projekt związany z europejskim mechanizmem SAFE od początku wzbudzał wiele pytań i kontrowersji. Jak zaznaczył, przed podjęciem decyzji odbył liczne konsultacje z ekspertami, a także zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić konsekwencje przyjęcia przepisów. Prezydent ocenił również, że mechanizm SAFE jest w praktyce dużą pożyczką zagraniczną, która mogłaby obciążyć państwo na wiele lat. W jego opinii kredyt miałby być spłacany nawet przez 45 lat, a koszt odsetek mógłby sięgnąć około 180 mld zł.

Na decyzję Nawrockiego, ogłoszoną w prezydenckim orędziu, odpowiedział premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym w ostrych słowach skomentował komunikat głowy państwa.

– Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów – napisał premier polskiego rządu.

Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 12, 2026

Przeczytaj również: