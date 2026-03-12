Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w wieczornym orędziu decyzję dotyczącą ustawy wdrażającej w Polsce unijny mechanizm SAFE. Głowa państwa poinformowała, że nie podpisze przyjętych przepisów, zapowiadając ich zawetowanie.

W wystąpieniu prezydent podkreślił, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa powinny być podejmowane z myślą o długofalowych interesach kraju. – W świecie pełnym napięć i niepewności każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa musi być podejmowana z myślą o długofalowym interesie Rzeczypospolitej – powiedział w orędziu.

Nawrocki zwrócił uwagę, że projekt związany z europejskim mechanizmem SAFE od początku wzbudzał wiele pytań i kontrowersji. Jak zaznaczył, przed podjęciem decyzji odbył liczne konsultacje z ekspertami, a także zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić konsekwencje przyjęcia przepisów.

Prezydent ocenił również, że mechanizm SAFE jest w praktyce dużą pożyczką zagraniczną, która mogłaby obciążyć państwo na wiele lat. W jego opinii kredyt miałby być spłacany nawet przez 45 lat, a koszt odsetek mógłby sięgnąć około 180 mld zł.

W ostatnich tygodniach wokół programu SAFE trwał intensywny spór polityczny. Rządząca koalicja opowiadała się za jego wdrożeniem, wskazując, że środki z programu mogłyby zostać przeznaczone na wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego i modernizację armii. Z kolei prezydent oraz część opozycji krytykowali projekt, proponując alternatywne rozwiązanie określane jako „SAFE 0 proc.”, które miałoby finansować inwestycje obronne bez zaciągania zagranicznego kredytu.

Przeczytaj również: