Sondaż CBOS wskazuje na rosnącą pozycję ugrupowania Grzegorza Brauna. Na czele stawki pozostaje Koalicja Obywatelska, za nią Prawo i Sprawiedliwość. Jednak o trzecie miesjce może niebawem rozegrać się zacięte starcie.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 29,2 proc. głosów. To niemal tyle samo, ile sondaż CBOS wskazywał pod koniec lutego. Wówczas KO zanotowała 29,6 proc. poparcia.

Druga lokata niezmiennie należy do PiS-u, który obecnie może liczyć na 21,1 proc. głosów. Oznacza to wzrost w porównaniu do lutowego sondażu, kiedy partia Kaczyńskiego notowała 18,3 proc.

Sondaż prognozuje początek zaciętej rywalizacji o trzecie miejsce. Na razie nadal zajmuje ją Konfederacja z poparciem na poziomie 11,1 proc. (spadek o 2,3 pkt. proc.). Tuż za jej plecami znalazła się Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna, która może liczyć na 11,0 proc. głosów (wzrost o 1,1 pkt. proc.)

Żadna z pozostałych partii nie przekroczyłaby progu wyborczego. Na Partię Razem chciało głosować 3,8 proc. badanych, na Nową Lewicę – 3,5 proc., PSL – 3,2 proc., a Polska 2050 Szymona Hołowni otrzymała 0,7 proc. poparcia.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM