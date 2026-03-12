Rosja bez wątpienia właśnie szykuj się do nowego etapu wojny przeciwko Zachodowi – przekonuje eskpert, analityk Ołeksij Melnyk. W jego ocenie Moskwa zamierza wykorzystać skupienie uwagi świata na wojnie na Bliskim Wschodzie. Jednym z rozwiązań może okazać się uderzenie na kolejne państwo europejskie.

„Rosja bardzo uważnie śledzi wydarzenia wokół Iranu” – powiedział Melnyk na antenie ukraińskiej telewizji internetowej. Ekspert podkreśla również, że strona irańska przyjęła „bardzo skuteczną strategię”.

„Iran nie może dotrzeć na terytorium Stanów Zjednoczonych ani zadać znaczącego ciosu amerykańskim celom wojskowym, w związku z czym tworzy globalny kryzys energetyczny. Powtarzam, jest to bardzo skuteczne” – powiedział Melnyk.

Analityk uważa, że Rosja planuje wykorzystać zamieszanie na Bliskim Wschodzie. Może to zrobić rozpoczynając kolejny atak, być może na jedno z państw bałtyckich, albo w inny sposób rozpraszając siły europejskie.

„Rosja ewidentnie przygotowuje się do nowego etapu wojny przeciwko Zachodowi” – nie ma wątpliwości Melnyk.

Źr. Interia