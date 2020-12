Każdy ma swój rozum i rozsądek. Nie wiem, co wyczynia TVP, ale wiem, że wszystkie zbiorowiska powinny być po prostu zakazane – powiedział prof. Andrzej Horban w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Doradca premiera ws. epidemii koronawirusa odpowiedział w ten sposób na pytanie dotyczące imprezy „Sylwester Marzeń”.

-W tym roku wszyscy spędza tego sylwestra w domach, przed telewizorami – mówił Jacek Kurski. Prezes TVP jeszcze przed świętami zapowiadał huczne obchody nocy sylwestrowej w Ostródzie. – Tegoroczny „Sylwester Marzeń” jest jak prąd, gaz, woda. Jak jedzenie, jak powietrze – mówił podekscytowany.

Prezes TVP zwrócił się nawet do konkurencyjnych stacji z propozycją udostępnienia sygnału w czasie sylwestrowej imprezy. – Po co nam zagraniczne gwiazdy, jak i tak 8 milionów przed północą zawsze wykręca Zenon Martyniuk – powiedział.

Temat imprezy sylwestrowej poruszyła Magdalena Rigamonti w rozmowie z prof. Andrzejem Horbanem, który jest głównym doradcą premiera Mateusza Morawieckiego ds. koronawirusa. – Takich imprez nie powinno się robić, nawet na świeżym powietrzu. Trzeba jeszcze ze trzy miesiące wytrzymać – powiedział w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Ekspert nie zamierza jednak interweniować u Jacka Kurskiego. – Każdy ma swój rozum i rozsądek. Nie wiem, co wyczynia TVP, ale wiem, że wszystkie zbiorowiska powinny być po prostu zakazane – zaznaczył.

Prof. Horban zwrócił również uwagę, że obostrzeniami objęto liczne gałęzie gospodarki, a imprezy dają ludziom zły przykład. – Nie po to się zamyka stoki, nie po to się zamyka hotele, nie po to dzieci nie mogą jechać na ferie, żeby potem to marnować – dodał.

