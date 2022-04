Wojna na Ukrainie przewartościowuje współczesny świat. Od sześciu tygodni mamy zupełnie nową sytuację geopolityczną – zauważył prezydent Andrzej Duda w dodatku do dziennika „L’Opinion”. W swoim artykule pochylił się nad sytuacją na terytorium Ukrainy.

Prezydent Andrzej Duda opublikował artykuł w weekendowym dodatku do „L’Opinion”. W tekście nawiązuje do rocznicy uchwalenia polskiej Konstytucji 3 maja. Przypomina o ustroju, wprowadzającym demokratyczne rozwiązania do naszego kraju.

Następnie Duda zwraca uwagę na imperialne zapędy Władimira Putina. „Deklarowana przez reżim Putina wola odtworzenia, w tej czy innej formie, 'więzienia narodów’, jakim był Związek Sowiecki oraz strefy wpływów w dawnych państwach bloku wschodniego; gloryfikowanie komunizmu i Stalina; wprowadzanie ducha rozłamu wśród europejskiej rodziny narodów; próby ingerowania w procedury demokratyczne państw NATO i UE – są niebezpieczne” – przekonuje.

W opinii prezydenta wojna, która toczy się obecnie na terytorium Ukrainy ma znaczenie dla całej Europy. „Losy naszego kontynentu ważą się dzisiaj na równinach Ukrainy. Trwa tam niezwykle dramatyczna walka o bezpieczną przyszłość, wolność, tożsamość i dobre imię całej Europy” – podkreślił. Duda wzywa świat do jedności i solidarności z Ukrainą.

W dodatku ukazał się także tekst m.in. wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Polityk zwrócił uwagę, że inwazja Rosji na terytorium Ukrainy „przewartościowuje współczesny świat”. „Od sześciu tygodni mamy zupełnie nową sytuację geopolityczną. Sytuację, która zmienia rozumienie świata współczesnego, a także wektory współczesnej geopolityki” – podkreślił.