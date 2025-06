Premier Donald Tusk odniósł się do pomysłu przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Oberwało się m.in. prezydentowi. Na reakcję na słowa szefa rządu nie trzeba było długo czekać. – Mam wrażenie, że komuś wyraźnie nie pasuje wybór dokonany ostatnio przez Polaków – przekonuje prezydent Andrzej Duda.

„Uwaga! Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my wyborcy! Nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały! Pilnujmy Polski!” – zaapelował prezydent Andrzej Duda w poniedziałek, na platformie x.com.

Do zaniepokojenia prezydenta pojawiającymi się głosami o fałszerstwach wyborczych odniósł się we wtorek premier Donald Tusk. – Nikt, niezależnie od tego, jaki urząd sprawuje, nawet jeśli to jest najwyższy urząd w państwie, nikt nie ma prawa lekceważyć nawet jednego zmarnowanego głosu – oświadczył na posiedzeniu rządu.

– Nikt nie ma prawa, mówię to także poruszony słowami pana prezydenta Dudy, lekceważyć problemu i powiedzieć „a, to są jakieś nieistotne rzeczy, to jest tam 5 tysięcy głosów, a może tysiąc, a może 20 tysięcy”. (…) Naszym zadaniem jest dać wszystkim obywatelkom i obywatelom wiarę w to, że państwo nie będzie lekceważyło żadnego głosu – dodał.

Szef rządu odniósł się także do postulatu ponownego przeliczenia głosów. – Jeśli chodzi o postulat zrozumiały wobec licznych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości, o postulat ponownego przeliczenia głosów tam, gdzie stwierdzonoby te nieprawidłowości albo wręcz próby zafałszowania wyniku wyborów, procedura jest jasna – poinformował.

-Istotą demokracji, i to jest naprawdę śmiertelnie poważna kwestia, istotą demokracji jest, aby w czasie wyborów, a także w procesie liczenia głosów, nieuprawnione instytucje nie ingerowały – dodał.

Duda reaguje na wypowiedź Tuska: Dzisiaj naprawdę poważna ekipa zabiera się za dokonany przez Was wybór

Prezydent Andrzej Duda szybko zareagował na słowa premiera. – Premier Tusk grzmiał dziś na posiedzeniu rządu, że: „nie wolno lekceważyć nawet jednego głosu”. Pełna zgoda. Właśnie dlatego ostrzegam moich Rodaków, parafrazując starą wypowiedź Pana Premiera: Radzę Państwu – dobrze pilnujcie swoich oddanych w wyborach głosów! – napisał.

– Dzisiaj naprawdę poważna ekipa zabiera się za dokonany przez Was wybór. Zapewniam Państwa przy tym, że jako wyborca, a obecnie dodatkowo wciąż jeszcze strażnik ciągłości władzy państwowej, będę pilnował razem z Wami. Mam wrażenie, że komuś wyraźnie nie pasuje wybór dokonany ostatnio przez Polaków – dodał.

