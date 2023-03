Zgrzyt członka rządu z dziennikarzem TVN. Podczas konferencji prasowej wiceminister klimatu Jacek Ozdoba starł się z reporterem prywatnej stacji. Poszło o Jana Pawła II. – Co by pana babcia powiedziała? – zapytał w pewnym momencie polityk Solidarnej Polski.

Spór o ocenę Jana Pawła II zdominował dyskurs polityczny w ubiegłym tygodniu. Na emisję dokumentu „Franciszkańska 3” zareagowała ostro Solidarna Polska, która zapowiada organizację marszy i wieców pokoju 2 kwietnia – w rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Wspomniał o tym w poniedziałek wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. – Zapraszamy redaktorów stacji TVN, żeby się nawrócili, żeby odcięli się od tego ścieku, który był wyprodukowany, który miał zarzucić Ojcu Świętemu jakieś nieprawdziwe informacje – podkreślił.

Starcie wiceministra z dziennikarzem TVN. Poszło o Jana Pawła II

W pewnym momencie głos usiłował zabrać dziennikarz TVN. Spotkał się jednak ze zdecydowaną reakcją Ozdoby. – Ja nie wiem, co by pana babcia powiedziała, co by powiedziały pokolenia, które wierzyły, co by powiedział pan prezydent Biden? Może pan oglądał wypowiedź prezydenta Bidena? – zapytał wiceminister.

– Wy w stacji TVN nie macie wstydu, bo jesteście po prostu elementem rozbijania. Element wojny hybrydowej to podział Polaków. Kiedy zaczęła się wojna, nagle odwróciliście rzekomo jakąś narrację – zaznaczył. – Kiedy była sytuacja kryzysowa na polsko-białoruskiej granicy, to gdzie był TVN? Pluliście na polski mundur – dodał.

Następnie wiceminister zaapelował do dziennikarza, żeby „zastanowił się” w jakiej stacji pracuje. – Niech pan przyjdzie na ten marsz i niech pan zapali świeczkę przy pomniku Jana Pawła II – człowieka, którego autorytet chyba wszyscy rozumiemy – dodał.

