Sytuacja Ukrainy staje się coraz trudniejsza – ocenia austriacki analityk wojskowy Markus Reisner. Ekspert uważa, że Kijów znalazł się pod ogromną presją, a niedobory uzbrojenia i zniszczenia infrastruktury mogą wpłynąć na dalszy przebieg wojny. Jego zdaniem realny staje się scenariusz zawieszenia broni jeszcze w tym roku.

„Ukraina jest pod coraz większą presją i coraz bardziej przestawia się na obronę” – powiedział Markus Reisner w wywiadzie dla niemieckiej stacji n-tv, cytowany przez agencję UNIAN. Jak podkreślił, kraj znajduje się obecnie w „dramatycznej sytuacji”.

Zdaniem analityka jednym z największych problemów są braki pocisków do systemów Patriot. „USA mogłyby kontynuować przekazywanie rakiet Ukrainie, ale nie ma woli politycznej, by to zrobić” – ocenił Reisner.

Ekspert zwrócił również uwagę na zbliżającą się zimę i skutki rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według niego Kijów nie mówi już o odzyskaniu wszystkich okupowanych terytoriów, lecz koncentruje się na doprowadzeniu do zawieszenia broni.

Reisner ocenił, że wstrzymanie walk może nastąpić jeszcze przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem zarówno Ukraina, jak i Rosja nie będą w stanie prowadzić działań wojennych z obecną intensywnością przez dłuższy czas.

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Źr. Polsat News