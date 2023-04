Fuksja – kolor śmiały, odważny, wyrazisty. Wobec niego nie da się przejść obojętnie. Do sukienki w tym kolorze należy dobrać odpowiednie dodatki. Dzięki temu będzie można stworzyć modną stylizację, którą będzie można zaprezentować przy różnych okazjach.

Sukienka fuksja – jak wybrać kreację w tym kolorze?

Sukienka fuksja nie jest trudna do znalezienia. W sklepach nie brakuje takich propozycji. Długa sukienka, krótka, midi, maxi, mini – odnalezienie takiej kreacji nie będzie stanowić problemu. Która z nich będzie najlepsza?

Zanim ktokolwiek dokona zakupu, powinien określić swój typ kolorystyczny urody. Czy fuksja jest kolorem, który faktycznie będzie pasować? Jeżeli chodzi o krój, wszystko uzależnione jest od indywidualnych predyspozycji figury. Czy będzie to sukienka, jaka ma dekolt V, z rozcięciem, ze stójką lub z dekoltem w łódkę – kobiety mają różne gusta, więc każda powinna patrzeć na to, co jej się podoba.

Dodatki do sukienki w kolorze fuksji

Jak się okazuje, wybór samej sukienki nie powinien sprawiać tak dużego problemu. Gorzej jest, jeżeli chodzi o dodatki bez których się nie obędzie. Ich prawidłowy wybór będzie stanowić o charakterze całej kreacji.

Jakie buty wybrać do sukienki?

Wyrazisty kolor jest piękny. Może jednak stanowić problem przy wyborze odpowiedniego obuwia. Kobiety mające dylemat, mogą postawić na czarne buty na obcasie lub na płaskiej podeszwie. Uniwersalny odcień, który pasuje nie tylko do fuksji, ale również do wielu innych barw. Szpilki w czarnym kolorze nadadzą całości elegancji. Jeżeli pani ma sukienkę o luźniejszym charakterze, można wybrać obuwie czarne, sportowe obuwie. Całość będzie prezentować modny styl miejski. Mogą to być także sandały w takim kolorze. Czarny jest najbardziej bezpieczną propozycją, stanowiąc również ciekawy kontrast dla całej stylizacji.

Biżuteria do sukienki

Jak już było powiedziane, oto sukienka w mocnym kolorze. Sama biżuteria nie może być więc tak wyrazista, ponieważ zakłóca cały efekt. Można z niej zrezygnować całkowicie. Ewentualnie – można zastanowić się nad dodatkami w kolorze złota lub srebra. Muszą one być jednak skromne i stonowane. Tak, aby stanowiły one tylko delikatne uzupełnienie dla całości stylizacji.

Torebka do sukienki

Bez tego się nie obędzie. Trzeba jednak rozsądnie podejść do jej wyboru. Torebka może być w kolorze sukienki, jednak warto się zastanowić nad tym, czy w tym momencie nie dojdzie do pewnego przesytu. Można zdecydować się na inny odcień. Fuksja ma jednak to do siebie, że pozwala na wprowadzenie do stylizacji tylko jednego koloru. Jeżeli buty są w innym odcieniu niż kreacja, torebka musi mieć taki sam kolor. Jeżeli obuwie jest w tym samym kolorze (fuksja), można wybrać torebkę w modnym nude. Oprócz tego, można do fuksji dopasować odcienie beżowe, granatowe, czerwone, szare lub srebrne.

Stonowany makijaż do sukienki w kolorze fuksji

Będzie to stanowić kropkę nad „i”. W tym przypadku również należy dopasować się makijażem do dodatków, jakie są w kolorze stonowanym. Make up również powinien taki być. W końcu to sukienka ma w całości grać główną rolę. Delikatne beże na powieki, szminka w kolorze zbliżonym do naturalnej barwy ust. Ważne jest to, aby wyrównać koloryt skóry. Dzięki temu na skórze nie będą pojawiać się żadne nieestetyczne zaczerwienienia.

W przypadku manicure, powinien on jak najbardziej nawiązywać do motywu przewodniego, czyli do koloru fuksji. Efektownie na pewno będzie prezentować się przy takiej sukience manicure francuski lub wyżej wymienione kolory, czyli beże i nude.