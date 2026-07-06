Poznaliśmy szczegóły uroczystości pogrzebowych Grzegorza Miętusa. Były reprezentant Polski w skokach narciarskich i trener kadry juniorów Polskiego Związku Narciarskiego zmarł nagle 4 lipca 2026 roku w wieku 33 lat. Informację o ostatnim pożegnaniu przekazała jego żona, Magdalena Prochot-Miętus.

Wiadomość o śmierci Grzegorza Miętusa błyskawicznie obiegła środowisko sportowe. Tragiczne informacje potwierdził Polski Związek Narciarski. Brak oficjalnych informacji na temat okoliczności śmierci sprawił jednak, że w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne spekulacje. Na pojawiające się doniesienia zareagowała żona byłego skoczka, apelując o uszanowanie prywatności rodziny.

– Zwracam się do wszystkich mediów o uszanowanie prywatności mojej i moich synów w tym ciężkim dla nas czasie i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji związanych ze śmiercią mojego Męża – napisała. Kilka godzin później opublikowała również dłuższe oświadczenie, w którym ponownie zaapelowała o empatię i powstrzymanie się od rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.

– Największym wyrazem szacunku, jaki możemy dziś okazać, jest milczenie, empatia i powstrzymanie się od powielania niesprawdzonych informacji. Pamiętajmy, że za każdą tragedią stoi rodzina, bliscy i przyjaciele, którzy przeżywają niewyobrażalny ból – podkreśliła.

Nie żyje Grzegorz Miętus. Żona opublikowała nekrolog

Wieczorem 5 lipca Magdalena Prochot-Miętus opublikowała w mediach społecznościowych nekrolog, przekazując szczegóły uroczystości pogrzebowych. – Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 2026 r. zmarł nagle przeżywszy lat 33 – napisano w nekrologu.

Rodzina przypomniała również, że Grzegorz Miętus był „najukochańszym tatusiem, mężem, synem, bratem, wnukiem, szwagrem, zięciem, wujkiem, chrzestnym ojcem i kuzynem”.

Modlitwa różańcowa odbędzie się 8 lipca o godzinie 12:30 w kościele parafialnym w Dzianiszu. Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie 13:00. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości odprowadzą Grzegorza Miętusa na miejscowy cmentarz, gdzie spocznie na wieczny odpoczynek.

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