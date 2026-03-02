Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że jego siły wystrzeliły cztery pociski balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln, który obecnie operuje na wodach Zatoki Perskiej i Oceanu Arabskiego.

Według oświadczenia IRGC rakiety miały trafić w cel jako element trwających działań odwetowych po atakach USA i Izraela na Iran. – Amerykański lotniskowiec Abraham Lincoln został uderzony przez cztery pociski balistyczne – czytamy.

Irańskie media opublikowały komunikat, w którym służby wojskowe określiły tę akcję jako część „nowej fazy operacji” przeciwko amerykańsko-izraelskim siłom oraz ostrzegły, że zarówno ląd, jak i morze mogą stać się „cmentarzyskiem dla agresorów”.

Jednak Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) zdecydowanie zaprzeczyło, by lotniskowiec został trafiony. Amerykańskie siły podkreśliły, że wystrzelone pociski „nawet się nie zbliżyły” do jednostki i że Abraham Lincoln nadal wykonuje swoje zadania, w tym starty samolotów bojowych.

Pentagon również odrzucił irańskie informacje jako nieprawdziwe, wskazując, że nie ma potwierdzonych uszkodzeń okrętu. W zestawieniu z irańską wersją wydarzeń Amerykanie utrzymują, że ich lotniskowiec funkcjonuje normalnie i nie został trafiony podczas ostatnich ostrzałów.

