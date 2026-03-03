W portcie handlowym Duqm w Omanie doszło do uderzenia dronów, w wyniku którego jeden pracownik został ranny, a w sieci pojawiły się nagrania pokazujące moment eksplozji i pożar w strefie portowej. Wszystko wskazuje na to, że za atakiem stoi Iran.

Według Oman News Agency dwa bezzałogowe statki powietrzne trafiły najpierw w tymczasowe zabudowania dla pracowników portu, a pozostałości drugiego z dronów spadły niedaleko zbiorników paliwowych — na szczęście nie doprowadziło to do dalszych strat materialnych ani ofiar.

Nagrania, które krążą w mediach społecznościowych, pokazują duże kłęby dymu unoszące się nad nabrzeżem oraz silne błyski, gdy drony uderzyły w instalacje. Film ma potwierdzać przebieg incydentu, który był wcześniej opisany przez omanijskie media i lokalne służby bezpieczeństwa.

🚨🇴🇲🇮🇷 Salalah Port in Oman on fire.



Iran bombed their own mediator's port now.



Every ship, every port, every piece of infrastructure in the region is a target tonight.@officialrnintel https://t.co/xm6kscxZDr pic.twitter.com/yUPn2nH913 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 3, 2026

Atak ten był pierwszym od początku eskalacji konfliktu, w którym zostały dotknięte instalacje w Oman, kraju, który dotychczas utrzymywał dystans i pełnił rolę pośrednika w rozmowach między stronami konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Incydent z portem Duqm miał miejsce w kontekście rosnących napięć w regionie, po serii ataków rakietowych i dronowych Iranu oraz kontruderzeniach ze strony USA i ich sojuszników na cele militarnie powiązane z Teheranem.

