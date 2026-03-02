Arabia Saudyjska rozważa przeprowadzenie uderzenia na Iran. To odwet za ostatni atak dronami w pobliżu największej rafinerii w kraju, czyli obiektu należącego do koncernu naftowego Saudi Aramco w Ras Tanura.
Agencja AFP jako pierwsza poinformowała, że Arabia Saudyjska może uderzyć na Iran. „Armia Arabii Saudyjskiej podniosła poziom gotowości do maksymalnego” – podało źródło w siłach zbrojnych tego państwa.
Źródło agencji poinformowało, że Arabia Saudyjska zaatakuje „irańskie obiekty naftowe”, jeśli Teheran rozpocznie „skoordynowany atak na Aramco”.
W ostatnim czasie doszło do pożaru w największej w kraju rafinerii Ras Tanura. Wywołały go odłamki z dwóch zestrzelonych dronów, które atakowały obiekt. Na szczęście, jak przekazały źródła agencji Bloomberga, pożar został opanowano. Prace w rafinerii jednak zostały wstrzymane.
Źr. RMF FM