Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami „New York Post” usłyszał pytanie, czy USA wyślą do Iranu wojska lądowe. Choć wcześniej administracja amerykańska zdecydowanie odrzucała taki pomysł, to tym razem prezydent USA nie wykluczył takiego scenariusza.

„Nie wzdrygam się, jeśli chodzi o wysłanie sił lądowych. Każdy prezydent mówi: „Żadnych żołnierzy na miejscu nie będzie”. Nie mówię tego” — stwierdził Donald Trump. Dodał, że bierze pod uwagę wysłanie żołnierzy „jeśli będą niezbędni”.

Trump jednoznacznie oświadczył, że w ogóle nie niepokoi go możliwość sięgnięcia przez Iran po terroryzm w odwecie na uderzenie amerykańsko-izraelskie. „Wyeliminujemy to. Tak jak jest ze wszystkim innym, wyeliminujemy to” — zapewnił.

Prezydent USA ujawnił, że ostateczną decyzją o ataku podjął po czwartkowych rozmowach. Dodał, że w jego ocenie to dobra decyzja, i że popiera ją większość Amerykanów. „Pozwolenie na to, by „szaleni ludzie” zdobyli broń jądrową, byłoby gorsze nawet od regionalnego konfliktu” — mówił Trump.

W poniedziałek wysłania sił lądowych do Iranu nie wykluczył sekretarz obrony USA Pete Hegseth. „Nie jesteśmy w tej kwestii głupi. Nie trzeba tam wciągać 200 tys. ludzi i zostawać tam przez 20 lat. (…) Czy będziemy śmiali? Czy jesteśmy gotowi na zdecydowane działania? Absolutnie tak” — mówił szef Pentagonu.

Źr. Interia; Onet