Iran ostrzegł Stany Zjednoczone przed ewentualnym atakiem. Irańskie władze zapowiedziały, że każda forma ataku na ich kraj spotka się z bezwzględną odpowiedzią. Jednocześnie zapewniają, że przygotowali się na każdy scenariusz. Tymczasem w stronę regionu zmierza flota USA.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Przez Iran przetaczają się protesty, a w stronę regionu zmierza flota Stanów Zjednoczonych. Wysoki rangą przedstawiciel irańskich władz, cytowany przez agencję Reutera wyraził nadzieję, że amerykańskie okręty „nie mają na celu prawdziwej konfrontacji”.

Zapewnił przy tym, że irański siły zbrojne są „gotowe na najgorszy scenariusz, dlatego w Iranie wszyscy są w stanie najwyższej gotowości”.

„Tym razem potraktujemy każdy atak – ograniczony, nieograniczony, chirurgiczny, kinetyczny, jakkolwiek to nazwiemy – jako totalną wojnę przeciwko nam i odpowiemy w najostrzejszy możliwy sposób, aby to rozstrzygnąć” – zaznaczył. Wojskowy nie chciał jednak ujawnić szczegółów, w jaki sposób Iran odpowie na potencjalny atak.

Podczas powrotu ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. Poinformował, że Stany zwiększają swoją obecność wojskową w regionie Bliskiego Wschodu. Na celowniku znalazł się Iran.

„Mamy wiele statków, które zmierzają w tamtą stronę na wszelki wypadek. Mamy dużą flotyllę płynącą tam i zobaczymy, co się wydarzy” – mówił Trump.

Źr. RMF FM