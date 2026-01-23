Alaksandr Łukaszenka przeprowadza niespodziewaną kontrolę gotowości bojowej w Siłach Zbrojnych. Białoruski przywódca w tym celu podpisał tajny rozkaz z pominięciem resortu obrony i sztabu generalnego.

Białoruska agencja Biełta przekazała, że audytowi poddana 19. Oddzielną Gwardyjską Brygadę Zmechanizowaną, której baza znajduje się w Zasłonowie, w pobliżu Lepla w obwodzie witebskim.

Przegląd ma na celu sprawdzenie rzeczywistego stanu formacji i działań żołnierzy. „Dlatego takie wydarzenia są nagłe. Kluczową cechą audytu jest jego organizacja. Głowa państwa osobiście stawia jednostki wojskowe w stan gotowości, omijając resort obrony i sztab generalny” – napisano w komunikacie.

Agencja poinformowała, że w przypadkach nagłych inspekcji Łukaszenka podpisuje „tajny” rozkaz. „Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa otrzymuje zamknięty pakiet wraz z dokumentem, po czym udaje się z personelem Sekretariatu Państwa do jednostki wojskowej wyznaczonej przez głowę państwa” – napisano.

Alaksandr Wolfowicz, stojący na czele Rady Bezpieczeństwa raportuje Łukaszence wyniki inspekcji i na tej podstawie dokonywana ma być „szczegółowa analiza”. „Zasadniczo każda osoba w mundurze powinna być gotowa działać o każdej porze dnia i nocy – tego prezydent od nas oczekuje” – mówił Wolfowicz.

Źr. Polsat News